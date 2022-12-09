Генератори можна використовувати лише на відкритому просторі, – наголошують у державній службі з надзвичайних ситуацій області. Встановлювати генератори у будівлях заборонено.

За словами спеціалістів, ці установки виділяють чадний газ, що може призвести до отруєння, а також і летальних випадків.

Тернополянин Іван Поліщук — підприємець. Чоловік розповідає, що після частих вимкнень електрики був змушений придбати генератор.

“На нашому мікрорайоні надзвичайно часто вимикають. Бувало по добі сиділи без світла. А в мене магазин, продукти почали псуватися. Тому був змушений купити генератор. Дуже дорого зараз. Облаштував його на подвір’ї. Але поряд і на балконах люди встановлюють”.

Рятувальники наголошують: щоб не сталося біди, необхідно дотримуватися елементарних правил безпеки під час використання.

“Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі! Не можна встановлювати у будівлі, тому що під час роботи він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків. Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше 6 метрів! Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути. Заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі через ризик пожежі”.