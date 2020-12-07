«Нагодуй бідного», – акція під такою назвою триває на Тернопільщині. Її організатори допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Підтримати благодійну ініціативу можуть всі охочі.

Волонтери цього проекту організовують збір продуктів при парафіях УГКЦ та у благодійній їдальні. Далі їжу сортують і передають малозабезпеченим. Як розповів директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук, акція безстрокова. Вона триватиме, поки у краї будуть потребуючі люди.

«При парафіях УГКЦ організовуються збірки продуктів, які передають найбільш потребуючим. Цими днями благодійну допомогу у вигляді продуктів отримали від отця Івана Яворського. Продукти були зібрані небайдужими парафіянами церкви Покрови Пресвятої Богородиці с. Клебанівка, парафії Святого Миколая с. Богданівка та церкви св. Петра та Павла с. Шевченкове Підволочиського району. Щиро дякуємо парафіянам, які долучилися до доброї ініціативи та підтримали діяльність благодійної їдальні «Карітасу».

Додамо, під час карантину благодійні обіди у Тернополі готують тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Їх видають у благодійній їдальні о 12.00. Щоразу на обід збирається близько 80 людей, серед них — безхатьки, одинокі та потребуючі люди.