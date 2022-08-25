До кінця тижня працювати дистанційно рекомендує Рада оборони області. Це пов’язано із збільшенням загрози ракетних ударів росіян через святкування Дня Незалежності України.

На Тернопільщині обмежили урочисті події, жителів краю закликали працювати дистанційно, а також не нехтувати перебуванням в укриттях під час повітряної небезпеки.

“Цього тижня будь-які заходи мають бути обмежені в часі для невеликої кількості людей. Поліція задіяна у посиленому режимі, залучили велику кількість поліцейських, військовослужбовців. Працюємо над виявленням диверсійних груп, колаборантів. Оскільки розуміємо, що ворог може використати ці дні для масової дестабілізації ситуації в країні”, – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Додамо, у День Незалежності України окупанти вдарили ракетами по Хмельниччині та Дніпропетровищині. Зокрема, російські війська обстріляли залізничну станцію Чаплине на Дніпропетровщині: попередньо відомо про 15 загиблих та 50 поранених.