В Україні заборонили перевезення дітей у машинах без автокрісел. Відповідний законопроект підтримали народні обранці 29 жовтня. Втім, чимало водіїв зустріли нововведення обуренням.

Тернополянин Іван Гой – батько трьох дітей. Чоловік кожного дня возить малечу до школи, автокрісел в машині немає.

«Ми не маємо зараз достатньо грошей, щоб купити три автокрісла. Крім того, я підвожу сусідських дітей. То що тепер робити. Я вважаю, що наша держава надто бідна, зокрема звичайні громадяни, щоб штрафувати ще й за автокрісла. В мене бус, діти використовують паски безпеки. Надіюся, що поліцейські мою ситуацію зрозуміють».

Новий закон стосується усіх водіїв, служб таксі в тому числі, – наголошують у Патрульній поліції області. Щоб перевозити дітей, вони мають встановити автокрісла.

Відповідальний за перевезення дитини без автокрісла водій, – стверджує начальник відділу адміністративної практики Патрульної поліції в Тернопільській області Руслан Хом’як. Порушників чекають немалі штрафи.

«В автокріслі необхідно перевозити дітей до дванадцяти років. За таке порушення передбачений штраф у розмірі 510 гривень, якщо водій притягується до відповідальності вдруге, йому доведеться заплатити 850 гривень. Водіям варто також мати із собою документи, які підтверджують вік дитини».

У поліції наголошують: цьогоріч на Тернопільщині сталося 96 аварій за участю дітей. Шестеро малолітніх осіб загинуло, 47 травмувалися.

Софія Романська