Жителів Тернопільщини просто неба запрошували на військову службу

07/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі та в районних центрах області працівники військових комісаріатів провели просвітницькі акції, під час яких запрошували жителів краю на військову службу за контрактом.

За словами прес-офіцера обласного військового комісаріату Олени Величанської, від початку року на Тернопільщині зі Збройними силами України уклали контракти більше 60-ти людей. Наразі відкрито ряд вакансій для військовослужбовців керівного і рядового складу.

«Продовжуємо інформувати населення про переваги військової служби у Збройних Силах України. На Театральному майдані у Тернополі, а також у районних центрах представники військкоматів проводили роз’яснювальну та агітаційну роботу серед громадян та надавали детальну інформацію про умови та гарантії соціального захисту у разі підписання контракту на проходження військової служби».

Нагадаємо, у 2019-му році збільшено фінансування військовослужбовців на 30%. Зміни передбачені державним бюджетом.

Софія Романська