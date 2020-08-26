Залишилися лічені дні до завершення акції «Шкільний портфелик» у Тернополі. Пакунки дітям вручать напередодні першого вересня.

Наразі волонтери збирають канцелярське приладдя для дітей із потребуючих родин. Організовують акцію у благодійному фонді «Карітас». Тут до 27 серпня планують підготувати дві сотні шкільних портфеликів.

«Їх вручимо дітям із багатодітних і малозабезпечених родин, малечі учасників російсько-української війни. Збираємо шкільні портфелі, ручки, зошити, олівці. У цій справі задіяні усі наші працівники. До акції продовжують долучатися небайдужі. Канцелярське приладдя приносять до нас у фонд та жертвують кошти на наш рахунок. Залишилось, ще кілька днів і діти з малозабезпечених сімей, діти сироти та діти з інвалідністю отримають такі необхідні для них канцелярські приладдя», – каже волонтерка, координаторка проекту Аліна Муц.

Отримають шкільні портфелики підопічні проектів “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю” та “Допомога дітям на відстані”. Акція триватиме до 27 серпня. Портфелі та канцтовари можна приносити до благодійного фонду “Карітас Тернопіль” за адресою – вул. Замонастирська 1.

Софія Романська