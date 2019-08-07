Розпочалася Всеукраїнська кампанія з вакцинації від дифтерії та правця.

Нині кількість щеплених українців недостатня для формування міцного колективного імунітету до цих небезпечних недуг. Відтак є ризик їхнього поширення.

«Вакциновані – значить захищені», – програму під такою назвою реалізовують в усіх регіонах України з ініціативи в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Вона пройшла процедуру ревакцинації та власним прикладом заохотила українців робити щеплення. Уляна Супрун радить вакцинуватися до почату нового навчального року, адже колективах ймовірність зараження зростає.

За інформацією МОЗ, рівень щеплення проти дифтерії та правця в Україні низький – близько 70%, при необхідності – 95%. Вакцини в країні достатньо, і вона безкоштовна, – повідомляє МОЗ. Щоб зробити щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Минулими роками на Тернопільщині траплялися поодинокі випадки правця, – зазначає лікар-епідеміолог Марія Павельєва. Дифтерії останнім часом не виявляли, однак ризик її поширення існує.

«Минулого року було декілька випадків захворювання на правець серед дорослого населення. Два роки тому був зареєстрований правець і серед дитячого населення. І правець, і дифтерія залишаються досить небезпечними захворюваннями. Попередити їх можна лише за допомогою вакцинації. Ознаки дифтерії на початковому етапі можуть нагадувати ангіну, тому важливо вчасно звертатися до лікарів. Якщо не лікувати, захворювання закінчується летально або важкою формою інвалідності. Правець також може мати дуже тяжкі наслідки. Тому нехтувати щепленнями в жодному разі не варто».

Софія Романська