Свято Миколая організовують на Тернопільщині для дітей загиблих воїнів.

Волонтери збирають кошти на подарунки для малечі. Потішити дітей загиблих українських бійців до Дня Святого Миколая можуть всі охочі.

Таку акцію на День Святого Миколая в області організовують четвертий рік поспіль, – зазначає тернопільська волонтерка Христина Феціца. На реалізацію благодійної справи необхідні кошти.

«Дітки пишуть листи, а святий Миколай намагається почути кожного і виконати прохання! Долучайтеся, бо добро починається з кожного з нас. Якщо ти не долучишся до збору, окрім тебе про це ніхто не знатиме, але від тебе залежить, чи стане в цьому світі на одне щастя більше. Потрібні кошти, щоби втілити дитячі листи в життя, а також на розважальну частину для діток. Гроші можна перерахувати на картку: 4731 2191 0779 7171, Феціца Христина».

Отже, реалізувати бажання дітей загиблих українських захисників можуть всі охочі. Допомогти можна коштами або ж підготовкою подарунків.

Софія Романська