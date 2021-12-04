Розпочалася благодійна акція «Святий Миколай дітям Тернопілля». Долучитися до неї та стати помічником святого Миколая можуть всі охочі.

Цього року благодійна акція охоплює півтисячі дітей. Це дівчатка і хлопчики, якими опікується «Карітас».

«Акція стартувала 18 листопада і триватиме до 17 грудня. Готуємо подарунки для дітей. Збираємо фрукти, солодощі, також приймаємо солодощі, книжечки, інші подарунки. Будемо пакувати подарунки та порадуємо ними наших діток. Стати помічником Святого Миколая просто. Для цього необхідно принести подарунки для дітей або переказати кошти на рахунок благодійної організації», – каже керівниця благодійних проектів фонду Аліна Муц.

Благодійний фонд «Карітас» проводить акцію «Святий Миколай дітям Тернопілля» 27 років поспіль. За цей період тисячі дітей із соціально вразливих сімей отримали подарунки.