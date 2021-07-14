Допомогти пережити спеку безпритульним тваринам просять жителів Тернопільщини. Під час високих температурних показників чотиролапі потребують більше води. А видобути її в умовах міста складно.

Відтак у Тернополі започаткували флешмоб. Різноманітні заклади та установи виставляють ємності з водою для тварин, публікують фото допомоги тваринам і птахам у соціальних мережах. Таким чином жителі міста заохочують один одного робити добрі справи для тварин.

“На вулиці дуже спекотно. Людям важко справлятись зі спекою, але ми можемо зайти у приміщення з кондиціонером, придбати води, а от для безпритульних тварин в умовах міста, коли зелених зон стає все менше, навколо пекельний асфальт і бетон, бездощовий період – реальна смертельна небезпека! Допоможіть тваринам і птахам пережити посушливі періоди літньої спеки, дайте їм води! Не забувайте, що пластик стає токсичним при нагріванні, тому пластикові ємності з водою потрібно ставити у тіні, а ще краще використовувати ємності з інших матеріалів. Не забувайте поновляти воду у мисці та час від часу злегка полоскати. Слідкуйте за залишеною ємністю, аби вона не перетворилась у “мандруюче” вулицею сміття. Долучайтесь та заохочуйте інших до дуже важливого і актуального флешмобу від UAnimals”, – каже волонтерка та зоозахисниця Людмила Чеховська.

Спека може бути смертельно небезпечною для тварин і птахів. Під час високих температурних показників вижити допомагає вода.