Сильні морози та снігопади смертельно небезпечні для бездомних тварин. Оскільки їм важко роздобути собі їжу під час таких погодних умов та зігрітися. Відтак зоозахисники закликають жителів Тернопільщини бути до них чуйними.

Тернополян просять впускати тварин у домівки або офіси. Чотиролапі таким чином зможуть зігрітися і набратися сил.

“Цими днями на Тернопільщині вночі на вулиці -16! У наших з вами силах допомогти невинним серденькам вижити! Підгодуйте, пустіть погрітись, прихистіть або візьміть на перетримку! Зима – важке випробування, що несе смертельну небезпеку для безпритульних тварин, організм яких і без того ослаблений через відсутність нормального харчування і укриття. Холодна пора – лакмусовий папірець нашої людяності… Дуже боляче усвідомлювати, що в нашому суспільстві ще багато лицемірних людей, котрі вважають себе інтелігентними добродіями чи щирими вірянами, при цьому навіть у Різдвяний піст не соромляться забрати ту єдину коробку, яка служила вуличному собаці прихистком від хуртовини і снігопаду або позакривати всі підвальні віконця прирікаючи котів на холодну смерть, вже не говорячи про незаконність жорстокого поводження із тваринами, що передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність”, – зазначає волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська.

Зоозахисники радять годувати тварин теплою кашею із субпродуктами, кормом. У жодному разі не можна давати зіпсовані харчі, кістки та молоко. Інакше бажання допомогти може призвести до хвороби і навіть смерті тварини.