У найближчі дні в області очікується істотне погіршення погодних умов. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними на дорогах.

За прогнозом синоптиків, на Тернопільщині очікується зниження температури, що може призвести до утворення ожеледиці на дорогах. Це, в свою чергу, призведе до ускладнення руху автомобілів та збільшення аварійно-небезпечних ситуацій, повідомляють у поліції.

Водіям слід бути уважними та обережними за кермом. В умовах слизької дороги, опадів у вигляді мокрого снігу, туману необхідно рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, дотримуватися швидкісного режиму.

Пішоходам теж варто бути обережними. Переходьте дорогу у встановлених місцях, перед цим переконавшись, що водії транспортних засобів вас помітили.

Нагадаємо, з початку 2019 року на дорогах області сталося 2228 дорожньо-транспортних пригод, з них майже півтисячі – з потерпілими у яких 104 людини загинули, 656 отримали травми.