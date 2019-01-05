Жителів Тернопільщини попереджають про небезпеку

05/01/2019 Розмір тексту:

Внаслідок перепадів температурних показників на дорогах області утворюватиметься ожеледиця. Метеорологи попереджають: погодні умови ускладнюватимуть рух транспортних засобів, а також можуть сприяти небезпечним ситуаціям. Відтак водіїв просять бути максимально обережними.

Упродовж доби у західному регіоні спостерігатимуться снігопади, також знижуватимуться температурні показники. Як повідомляють в Укргідрометеоцентрі, циклон, який цими днями лютував на Східній Україні, наближається до західного регіону.

За словами синоптика Наталки Діденко, упродовж доби зберігатимуться складні погодні умови.

«Випадатиме сніг, місцями мокрий сніг, вітер посилюватиметься до штормового. Місцями можливі хуртовини і налипання мокрого снігу. У південних регіонах України ситуація дещо стабілізується, оскільки їх залишає циклон. А от на заході передбачаються снігопади», – зазначає Наталка Діденко. Щодо температурних показників, то вони поступово знижуватимуться. Вночі передбачають від 5 до 9 градусів морозу.

Метеорологи запевняють: перед Різдвом в основному зберігатиметься морозяна погода.

Софія Романська