28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитами. Лікарі та громадські активісти намагаються привернути увагу жителів краю до проблеми пізньої діагностики цієї недуги.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожні 30 секунд у світі вмирає людина від хвороби, що пов’язана з гепатитом. Негативні тенденції продовжуються в умовах пандемії COVID-19.

Як зазначила лікарка-імунологиня Ольга Кушнірук, чимало людей живе з інфекцією десятки років, не знаючи цього.

“Гепатит – це запалення печінки, спричинене вірусом. Унаслідок цього захворювання щороку спостерігається приблизно 1 100 000 смертей від інфекцій гепатиту В та гепатиту С. У середньому кожна дванадцята людина в світі є носієм вірусу гепатиту В або C. Ця статистика перевищує показники за кількістю ВІЛ-інфікованих або хворих на рак, проте рівень обізнаності людей про гепатит вкрай низький. Вірусні гепатити — це група дуже розповсюджених небезпечних захворювань, що вражають печінку людини. Захворювання починається поступово, протікає без симптомів і не проявляється тривалий час, тому гепатит ще називають «ласкавий вбивця». Саме гепатит є основною причиною цирозу і раку печінки. Більше, ніж 2 млрд. людей у світі протягом свого життя інфіковані вірусним гепатитом В та біля 450 млн. є хронічними носіями цього вірусу. Щорічно від гепатиту В та його наслідків в світі помирають більше 2 млн. людей. 3% населення планети інфіковані вірусом гепатиту С, більше, ніж 170 млн. є його хронічними носіями”.

Лікарі наголошують: у разі пізньої діагностики хронічний гепатит трансформується в цироз печінки, який є незворотнім станом і призводить до інвалідизації пацієнта і потребує трансплантації печінки як єдиної ефективної стратегії лікування.