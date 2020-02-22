Циклон Xanthippe зумовлюватиме в неділю складну, “лайливу” погоду, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Його атмосферний фронт досягне України і принесе опади та посилення вітру.

У західному регіоні пориви вітру сягатимуть 15 – 25 метрів за секунду. Температура повітря теж помітно знизиться.

«Дощ, місцями з мокрим снігом, пройде 23-го лютого у більшості областей. Вітер західного напрямку розкрутиться до штормових поривів, може рвонути до 15-20 м/с і вище, у Карпатах до 30 м/с. Дуже обережно під деревами, білбордами, хиткими конструкціями, непевними дашками. Температура повітря очікується в межах +3+9 градусів з подальшим зниженням у понеділок до +2+5 градусів. Циклон активізується повною мірою у понеділок саме над Україною – значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, сильнющий, штормовий вітер. Такий, що навіть недільний вітер у понеділок згадуватиметься, як легенький вітерець на романтичній прогулянці біля моря. Тобто, може бути із швидкістю 22-28 м/с, а в Карпатах навіть до 40 м/с.», – каже Наталка Діденко.

Такі погодні зміни можуть погіршувати самопочуття метеозалежних людей. Відтак жителям краю радять стежити за своїм здоров’ям, правильно харчуватися та регулярно відпочивати.

Софія Романська