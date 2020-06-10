Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

Упродовж доби залишається високою ймовірність грозових дощів, граду, а місцями спостерігатимуться шквали 17 – 22 метри за секунду. При цього температурні показники підвищуватимуться до 25 – 27 градусів тепла.

10-го червня Україна – одна із найспекотніших країн Європи, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Все ж у західних областях прохолоди додаватимуть опади. «На заході спостерігатиметься нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. Порівняно з іншими регіонами, очікується свіжіша погода: +23 +28 градусів. За попередніми прогнозами, послаблення спеки передбачається 14-15 червня».

Отже, впродовж тижня на Тернопільщині зберігатиметься спекотна погода. Дощитиме у регіоні ледь не кожного дня. Стабілізуються погодні умови вихідними. Синоптики обіцяють більш комфортні температурні показники.

Софія Романська