Дощі пройдуть по всій території західного регіону, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

У період опадів температурні показники знижуватимуться. Відтак на Тернопільщини цими днями буде ще прохолодніше.

Мінлива хмарність, зниження температурних показників, дощі, – такі погодні тенденції спостерігатимуться цими днями на Тернопільщині. Наразі спеки метеорологи не обіцяють. «В Україну зайшло свіже повітря із півночі, і 2 серпня цей процес триватиме», – розповідає Наталка Діденко.

«У більшості областей температура повітря становитиме скромні +19 +25 градусів, подекуди +17 +22 градуси. Спека вже явно послабне. Дощі пройдуть у західних областях».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж тижня на Тернопільщині зберігатиметься висока ймовірність дощів. Місцями пройдуть досить сильні грози та зливи. Температурні показники коливатимуться в межах 21 – 23 градусів вище нуля.

Софія Романська