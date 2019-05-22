У річці Дністер очікується підвищення рівня води на 2 – 3 метри.

Про це попереджає управління ДСНС в Тернопільській області. Відтак у Заліщицькому районі ймовірні підтоплення.

За інформацією рятувальників, на річці Дністер на дiлянцi Галич – Нижнiй – Залiщики очікується пiдйом рiвня води на 2 – 3 м. Місцями спостерігатиметься початкове затоплення заплав та часткове підтоплення сільськогосподарських угідь.

«Під час повеней або паводків ймовірне руйнування будинків та будівель, мостів, розмив залізничних та автомобільних шляхів, аварій на інженерних мережах, знищення посівів, жертви серед населення та загибель тварин, також просідання будинків та землі, зсуви та обвали», – наголошують в управлінні ДСНС в області.

У випадку повені жителям краю радять дотримуватися чітких правил. Зокрема необхідно заздалегідь підготувати документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів на декілька днів, медикаменти. Усе це варто скласти у валізу і зберігати у водонепроникному пакеті. Також рятувальники рекомендують від’єднати всі споживачі електричного струму від електромережі та вимкнути газ.

Софія Романська