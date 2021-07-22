Тернопільщина отримала нову вакцину американського виробництва Modernа. Цим препаратом можна імунізуватися у пунктах щеплення та центрах масової вакцинації.

Як розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, на Тернопільщину доставили 32 тисячі доз препарату Modernа. Він буде доступний у центрах масової вакцинації.

«Наразі центри масової вакцинації діють у Тернополі, Чорткові, Теребовлі, Кременці, Бережанах, Заліщиках. Нині в області працює 7 центрів вакцинації. Вони будуть працювати впродовж тижня. Крім того, функціонує 56 пунктів вакцинації. Ми вже вакцинували понад сто тисяч людей. Дякую усім за вашу громадянську позицію».

Також жителів краю продовжують щеплювати препаратами AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer. Наразі триває 5-ий етап вакцинації, під час якого щеплення можуть отримати всі охочі. Дізнатися про знаходження найближчого центру вакцинації можна за номером контакт-центру: 0 800 60 20 19.