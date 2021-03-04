Протягом року на Тернопільщині сталося більше тисячі пожеж. Серед причин — нехтування елементарних правил. Відтак у регіоні планують провести масовий інструктаж, щоб навчити жителів краю не жартувати з вогнем.

Торік на Тернопільщині сталося 11 пожеж на покладах торфу. Щоб загасити їх рятувальники доклали значних зусиль. Також трапилися дві масштабні пожежі в лісових масивах.

“За останній рік на Тернопільщині виникло 1185 пожеж, серед них 2 – в лісових масивах, 6 пожеж на сільгоспугіддях та 11 на необлікованих покладах торфу. Найбільш небезпечні є пожежі на торфосховищах. Час ліквідації яких може вимірюватися днями. І потребує залучення значної кількості техніки”, – наголосив на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС начальник управління ДСНС області Віктор Маслей.

Щоб запобігти і протидіяти масовим пожежам лісів, торфищ і сільгоспугідь вирішили провести навчання серед населення щодо правил пожежної безпеки. Також із наближенням релігійних свят рятувальники оглянуть на дотримання пожежної безпеки храми.

