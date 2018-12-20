Жителів Тернопільщини навчать користуватися зброєю

20/12/2018 Розмір тексту:

Тренінг для власників зброї відбудеться на Тернопільщині 23-го грудня. Взяти участь у навчанні можуть всі охочі. Заняття проходитиме на полігоні 44-ої артилерійської бригади поблизу Тернополя.

Як повідомив співорганізатор тренінгу «Власник зброї» Костянтин Басараб, заняття триватиме близько трьох годин: близько 50-ти хвилин передбачено на теоретичну частину, 70 годин – на практику.

«Тренінг проводиться для власників зброї та спеціальних засобів, і тих хто має намір стати власником. Місце проведення: полігон 44 бригади, с. Біла. Спорядження: обов’язково має бути захист очей (окуляри), захист слуху (біруші, навушники), рукавиці, інше спорядження по можливості. Кількість учасників для проведення тренінгу: від 4 до 10 осіб на вид зброї».

Тренінг проводить ГО “Клуб оборонної стрільби “ЛЮТІ ЇЖАКИ”, ГО “Тернопільська обласна федерація прикладних стрілецьких видів спорту”. Усім учасникам тренінгу «Власник зброї» потрібно попередньо зареєструватися за телефоном: (096) 879 77 32. У програмі тренінгу – вивчення правил безпечного поводження зі зброєю, догляд за зброєю, рекомендації з вибору стрілецького спорядження, основи техніки стрільби.

Софія Романська