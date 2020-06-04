Масове тестування на антитіла до COVID-19 проведуть цього літа на Тернопільщині. У результаті таких досліджень епідеміологи зможуть побачити рівень колективного імунітету та оцінити готовність до другої хвилі епідемії.

Поки що в області протестовано 185 осіб. У дванадцяти з них виявлені антитіла до коронавірусу, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Ці люди перенесли COVID-19, не знаючи про це.

“Проведено тестування біоматеріалу від 185 осіб, у 12 виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2. Більшість з них — жителі міста Тернополя — 40 людей з Нацполіції, інші — представники медичних закладів міста Тернополя. У медичних працівників інфекційних стаціонарів ми не виявили імуноглобулінів, це говорить про те, що вони належним чином використовували засоби індивідуального захисту. Свідченням цього є відсутність випадків коронавірусу саме серед цієї категорії медичних працівників. Загалом виявлення антитіл ми розцінюємо як позитивний результат в контексті відсутності клінічних ознак інфікування”.

Насамперед тестуватимуть на антитіла працівників спецслужб. Щоразу цільові групи розширюватимуть. Якщо людина має бажання пройти таке тестування, рекомендують звертатися до сімейного лікаря за відповідним направленням.

Софія Романська