Нові обмеження запроваджують через поширення штаму «Дельта». Відтепер жителям краю, які прибули із Португалії, Росії, Великої Британії, Індії та не протестувалися щодо COVID-19 необхідно встановлювати додаток «Вдома» та перебувати 14 днів у самоізоляції.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, щоб перетнути кордон в Україну з цих країн, потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон.

«Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. У протилежному разі необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку «Вдома». Для іноземців та осіб без громадянства без негативного результату такого тесту перетин державного кордону буде заборонений».

Додамо, у великих міжнародних пунктах пропуску через державний кордон у зоні прикордонного контролю вже працюють пункти тестування, в якому можна буде зробити швидкий тест. Умови в’їзду в Україну з інших країн не змінювалися — оскільки Україна знаходиться в “зеленій” зоні, застосунок встановлювати не потрібно.