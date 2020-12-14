Чотири небезпечні віруси грипу циркулюють у цьому епідсезоні на Тернопільщині. Їхні симптоми можуть нагадувати COVID-19.

Від грипу захистить щеплення, – наголошують епідеміологи. Вони радять жителям краю вакцинуватися від цих вірусів. Втім, вакцину в аптеках необхідно замовляти завчасно. Орієнтовна вартість – 400-500 грн. Як повідомили в обласному лабораторному центрі, наразі на Тернопільщині щепилося 2575 осіб, це 0,2 від загальної кількості населення. Цього недостатньо для формування колективного імунітету.

«Щодо грипу, то активними є такі віруси: H1N1, H3N2; B (Victoria lineage); (B/Yamagata lineage). Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. Вакциновано 2575 осіб, що становить 0,2% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету. Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 249,7 випадків на 100 тисяч населення, що становить 85,4% до розрахункового показника визначення початку епідемії (292,2 випадки на 100 тис. населення)».

За словами лікарів, захворюваність на грип в області утримується на рівні сезонної. Показників, які ідентифікують епідемію, наразі не перевищено.