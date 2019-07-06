Епідеміологічна ситуація з кором на Тернопільщині залишається неблагополучною, – повідомила лікар-епідеміолог Марія Павельєва. Нові випадки цього захворювання виявляють щотижня.

Окрім кору, жителям краю дошкуляє вітряна віспа, інфекційний мононуклеоз, напади кліщів.

Близько півсотні інфекційних захворювань зареєстрували лікарі епідеміологи учора на Тернопільщині. П’ятнадцять випадків стосуються нападів кліщів. Внаслідок їхніх укусів у п’ятьох людей розвинулася хвороба Лайма. «За первинними терміновими повідомленнями зареєстровано 48 випадків інфекційних захворювань, з них: кір – 3 випадки; інфекційний мононуклеоз – 1 випадок; вітряна віспа – 6 випадків; напади (присмоктування) кліщами – 15 випадків; хвороба Лайма – 5 випадків. Епідемічна ситуація із захворюваності на кір в області кваліфікується як неблагополучна», – розповідають в обласному лабораторному центрі.

При перших ознаках інфекційних захворювань лікарі рекомендують звертатися за медичною допомогою. Оскільки ускладнення можуть бути небезпечними для здоров’я.

Софія Романська