Бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік планують затвердити на сесії міської ради, яка відбудеться 20 грудня 2019 року.

Перед прийняттям цього документу проводять бюджетні слухання, щоб почути зауваження, рекомендації, побажання щодо проекту бюджету. Відбудуться вони 18 грудня о 15-ій годині у сесійній залі Тернопільської міської ради.

Минулого року було затверджено “Положення про бюджетні слухання”. Відповідно до нього бюджетні слухання починаються із презентації проекту бюджету. Потім йде обговорення проекту і голосування за пропозиції учасників бюджетних слухань.

Подавати пропозиції до проекту бюджету можуть лише мешканці Тернопільської громади. Зробити це можна в електронній формі, надіславши листа на скриньку: presamr@gmail.com, не пізніше ніж за 1 робочий день до проведення слухань. Як варіант, їх можна озвучити безпосередньо на слуханнях. Всі пропозиції, які озвучують на обговоренні головного фінансового документу, заносять у протокол, а потім розглядають на засіданні профільної комісії, яка ухвалює рішення щодо їх врахування чи відхилення.

Бажаючим взяти участь у слуханнях потрібно мати із собою паспорт, або інший документ, який ідентифікує особу. З проектом Бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік можна ознайомитися тут.

Ольга Трач