Реєструвати свійських тварин пропонують жителям Тернопільщини. Йдеться про велику рогату худобу, коней, кіз, овець та свиней. Це сприяє контролю за обліком та переміщенням тварин, дає можливість відстежувати епізоотичний стан у тваринництві, забезпечує належну охорону і профілактику здоров’я тварин.

– Впроваджена на державному рівні система ідентифікації та реєстрації тварин є одним із головних методів, які застосовують у світі з метою відстеження походження тваринницької продукції від її виробника до потрапляння на стіл споживача, – розповів під час брифінгу у ТОВА Борис Федорків, керівник Тернопільської філії ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин». – Ідентифікація тварини включає присвоєння їй номера шляхом прикріплення бирок на кожне вухо, внесення інформації до Єдиного державного реєстру тварин та видачу паспорта. Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба, свині, коні, вівці та кози. Вчасна ідентифікація та реєстрація тварин надає власнику можливість вільно отримувати документи на переміщення та забій; засвідчити право власності на тварину; застрахувати тварину; вільно реалізовувати продукцію, отриману від тварини; отримувати державні дотації тощо.

Для проведення ідентифікації тварини, за словами Бориса Федорківа, фізичній особі необхідно звернутися до дільничного лікаря ветеринарної медицини, щоб отримати квитанцію та здійснити оплату за цю послугу. Після оплати треба запросити лікаря, щоб провести ідентифікацію. Цей лікар повинен прикріпити бирки на вуха тварині, заповнити реєстраційну карточку на тварину, яка візується підписом власника, печаткою установи ветеринарної медицини та підписом лікаря ветеринарної медицини, який провів ідентифікацію. Далі лікар реєстраційну карточку передає адміністратору реєстру, який вносить дані до Реєстру тварин. Після реєстрації у реєстрі Тернопільська філія ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» роздруковує паспорт на тварину та передає державній установі ветеринарної медицини, яка передає його власнику тварини. Вартість ідентифікації однієї голови великої рогатої худоби для населення становить 90 гривень, для свиней – 68 гривень, для овець та кіз – 50 гривень.

Ольга Трач