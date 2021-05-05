До співробітників відділення поліції №4 міста Збаража надійшло повідомлення від чергового медика місцевої лікарні про те, що до них із тілесними ушкодженнями звернувся 35-річний чоловік. Останньому видалили селезінку, адже орган був пошкоджений.

Опитавши потерпілого, поліцейським вдалося з’ясувати небагато – чоловік лише пам’ятав, що була бійка і там він отримав травму.

У ході оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що вночі третього травня потерпілий був у компанії ще двох мешканців Збаражчини. Саме із 37-річний жителем Залужжя чогось не поділили. Чоловіки були у стані сильного алкогольного сп’яніння, тому причин, що призвели до конфлікту згадати не можуть. У результаті бійки, що виникла між молодими людьми, обоє отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські з’ясовують обставини злочину та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.