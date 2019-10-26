Ризик епідемії небезпечних хвороб є на Тернопільщини. Серед причин – зниження рівня щеплення серед населення. Зокрема, наразі жителям краю загрожує дифтерія, епідемію якої українці пережили у 90-их роках.

Перші випадки дифтерії реєструють в Україні, страшну хворобу зафіксували і на Тернопільщині. Відтак жителям краю рекомендують переглянути власний календар щеплень, щоб вберегтися від інфекцій.

«Кожна країна має свій календар профілактичних щеплень, наша країна також має такий календар, який передбачає профілактику проти десяти інфекційних захворювань: гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, гемофільна інфекція. Щеплення проти цих захворювань є обов’язковим. Зниження рівня інфекційних хвороб нам вдалося досягти завдяки імунізації населення. Зокрема, завдяки вакцинації людство перемогло ряд небезпечних хвороб: зменшилася захворюваність на кашлюк, дифтерію, правець, краснуху. Коли знижується рівень вакцинації проти цих хвороб, з’являється ризик епідемії», – каже завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ” Марія Павєльєва.

За інформацією МОЗ, в Україні низький рівень щеплення від дифтерії – 70% вакцинованих дітей, а кількість дорослих, які зробили ревакцинацію, ще нижчий. У 2018 році, за даними лікарів, кожен другий дорослий не зробив необхідного щеплення. Відтак в Україні почали реєструвати випадки захворювання на дифтерію, симптоми якої нагадують ангіну. Найскладніша ситуація з рівнем вакцинації, а відтак і поширенням хвороби – на Закарпатті.

Софія Романська