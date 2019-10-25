Щуряча гарячка поширюється на Тернопільщині. Вже виявлено п’ятнадцять випадків цього захворювання, – повідомляє обласний лабораторний центр. Інфекцію поширюють гризуни.

Лептоспіроз або щуряча гарячка призводить до ураження печінки, нирок, інших внутрішніх органів. Відтак уражені гризуни загрожують здоров’ю людини, – каже лікар-епідеміолог Надія Годована. Підхопити інфекцію можна, купаючись у водоймі, працюючи на фермі, при будь-якому контакті із зараженими гризунами.

«За 9 місяців 2019 року вже зареєстровано 15 випадків лептоспірозу в жителів Борщівського, Збаразького, Кременецького, Підволочиського, Підгаєцького, Теребовлянського, Чортківського районів та міста Тернополя. На жаль, з них два випадки – летальні. За результатами епідрозслідування, умовами, які сприяли зараженню є ведення домашнього господарства, догляд за сільськогосподарськими тваринами без засобів захисту при наявності мишовидних гризунів, прямий контакт з гризунами, купання та риболовля у місцевих відкритих водоймах. Показник лабораторно підтверджених випадків лептоспірозу в 2019 році по області складає 86,7%. Етіологічна структура представлена лептоспірами 6 серогруп. Всього з початку року зареєстровано 36 випадків покусів населення мишовидними гризунами (сірими пацюками, мишами, хом’яками).

Згідно проведеного аналізу, встановлено, що 60% вогнищ лептоспірозу заселено гризунами».

Отже, епідемічна ситуація з лептоспірозу на Тернопільщині залишається нестійкою. Рівень захворюваності є стабільно високим і перевищує середні державні показники.

Софія Романська