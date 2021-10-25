На Тернопільщині є ризик спалаху поліомієліту. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, рівень охоплення щепленням від цієї недуги незначний, відтак вона може швидко поширюватися.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина, – каже епідеміологиня Ольга Виноградар. Поліовірус поширюється через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, заражену їжу та воду.

“Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Перебіг характеризується ураженням нервової системи та виникненням паралічів. Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт. При цьому прояви хвороби можуть бути різними: може не бути жодних симптомів, можливі грипоподібні симптоми, рухові розлади, параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя.

Ураження дихальних м’язів часто призводить до смерті. При одужанні після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м’язів не відновлюється”.

Лікарі наголошують: вакцинація — єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту. Фахівці закликають батьків вчасно щеплювати дітей. Шістьох доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до кінця життя.