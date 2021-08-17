Жителям Тернопільщини загрожує небезпечна інфекція. І це не коронавірус

Спалахи норовірусної інфекції почастішали на Тернопільщині. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається через порушення санітарно-гігієнічних норм.

Як розповіла лікарка-інфекціоністка Ольга Кушнерик, влітку більша ймовірність інфікуватися норовірусом. Для профілактики рекомендують піддавати харчові продукти термічній обробці при 85 °C та мити руки з милом перед їжею.

“Норовірусна інфекція – гостре інфекційне захворювання з фекально-оральним механізмом передачі інфекції. Недуга характеризується розвитком гострого гастроентериту та дегідратації. Норовіруси спричиняють 6–17 % випадків гострих кишкових інфекцій. Для профілактики норовірусної інфекції рекомендовано споживати кип’ячену чи воду в пляшках, не вживати воду з відкритих джерел. У разі наявності гострої кишкової інфекції необхідно своєчасно звертатись по медичну допомогу”.

Додамо, від початку 2021 року в Україні зареєстрували п’ять спалахів норовірусної інфекції. Всього постраждало 69 людей, з них 64 дитина.