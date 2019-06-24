Сильні дощі та грози пройдуть упродовж доби на Тернопільщині. У результаті опадів очікується підйом рівнів води на притоках Дністра, – повідомляє ДСНС в області. При зливових дощах можливе формування значного місцевого стоку.

За інформацією Тернопільського гідрометеорологічного центру, по області йтимуть дощі та грози, подекуди град. Як наслідок – ймовірний підйом рівнів води на лівих притоках Дністра.

Нагадаємо, в результаті вчорашніх дощів у Тернопільському районі підтопило деякі домогосподарства. Сильні потоки води частково затопили городи, а також зруйнували деякі ділянки доріг.

«Дощ був настільки сильним, що на подвір’ї вимило рови, трохи залило город. У людей ще більше затопило. Рятувальників ми не викликали, впоралися самі, хоча трохи натворила нам лиха стихія», – каже житель Тернопільського району Іван Довгань.

Через високі температурні показники у лісах зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека п’ятого рівня, – попереджають рятувальники. Відтак жителям краю окрім водяної, загрожує ще й вогняна стихія.

Софія Романська