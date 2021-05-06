Другу фазу вакцинації від COVID-19 розпочинають на Тернопільщині. Першими повторне щеплення отримають лікарі інфекційного відділення дитячої міської лікарні.

“З 20 травня ми будемо проводити повторну вакцинацію проти COVID-19. Оскільки першими у нас вакцинувалися лікарі інфекційного відділення міської дитячої лікарні, це було 25 лютого, тож вони першими отримають і повторну вакцинацію. Таким чином у нас будуть жителі, які вакциновані двічі. Хто отримує повторне щеплення, може звертатися до сімейного лікаря з отриманням відповідного сертифікату із системи e-health про подвійну вакцинацію”, – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, з початку вакцинальної кампанії в Тернопільській області першою дозою препарату щеплено 24514 людей: Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – 17998, 💉CoronaVac — 996, Pfizer-BioNTech — 1170, AstraZeneca-SKBio — 4350.