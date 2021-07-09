Жителі Тернопільщини можуть отримати COVID-сертифікати.

Про це повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Ці документи підтверджуватимуть статус особи про вакцинацію на території України та за кордоном.

COVID-сертифікати наразі дійсні для внутрішнього користування в Україні. Ними можна скористатися за допомогою додатку «Дія».

«Документи матимуть електронний вигляд. Там може бути зазначена інформація про вакцинацію, ІФА-тестування, також там можуть бути і результати ПЛР-тесту. Людині, яка матиме такий сертифікат, не буде потрібно носити паперові документи, можна буде скористатися електронним. Надалі вони будуть застосовуватися під час подорожей. Оскільки зараз найбільша проблема, пов’язана з перетином кордонів. Є країни, які потребують дослідження методом ПЛР, якщо людина перехворіла, то це також потрібно довести. З таким документом ряд питань знімається», – каже Марія Павельєва.

Оригінальність сертифікату перевірятимуть за спеціальним QR-кодом. Видаватимуть такі документи жителям краю, які пройшли дві процедури вакцинації або перехворіли на коронавірус.