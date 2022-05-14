Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Зокрема, особи, які переїхали тимчасово жити в інший регіон можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, де складено теоретичний іспит.

Термін навчання теорії водіїв категорії В, C1, C, С1Е, СЕ скоротили на 20%, програму викладання ущільнили. Отримати права можна у будь-якому сервісному центрі. «Уряд спростив процедуру отримання водійських прав. Незалежно від того, у якому сервісному центрі ви здавали теоретичну частину, ви можете практику здати в іншому центрі і отримати посвідчення водія. Таким чином, Уряд пішов на зустріч громадянам, зокрема тим, які через воєнні дії були змушені покидати свої міста».

Навчання в автошколі розділили на два етапи. Це передбачає теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року; практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років.