Перерахунок розміру пільг та субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу відбудеться в лютому. Процедура пройде автоматично без жодних звернень субсидіантів та пільговиків.

Через обов’язковість сплати за послугу розподілу природного газу у лютому відбудеться донарахування пільг і субсидій, – повідомив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко. Перерахунок охопить усіх субсидіантів і пільговиків. «Через те, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня – отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», це є складовою оплати комунальних послуг. Через те, що відповідні рішення НКРЕКП вступили в силу лише з початку року ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року».

Додамо, на Тернопільщині субсидіями користується близько 130 тис домогосподарства, кількість пільговиків сягає 43 тисяч осіб. Умови призначення субсидій і пільг залишаються незмінними.

Софія Романська