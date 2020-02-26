Жителі Тернопільщини скаржаться на зменшення розміру субсидій. Попри зниження вартості природного газу, багатьом доводиться платити значні суми за комунальні послуги.

Жителька Збаразького району Галина Зінченко розповідає, що минулого опалювального періоду отримувала удвічі більшу суму. Оскільки доходів у жінки не побільшало, вона не розуміє, чому скоротили субсидію.

«Ще минулого року перейшла на готівкову субсидію, тоді приносили мені більше двох тисяч гривень, така була субсидія. І того не вистачало, щоб покрити комунальні послуги. А цього року приносять менше тисячі гривень, доплачую ще дві тисячі гривень своїми грішми на комуналку. Доходів не побільшало, чому зменшили субсидію, не розумію».

Умови призначення субсидії залишаються незмінними, – кажуть в управлінні соцзахисту населення ТМР. Втім, розміри субсидій були перераховані через зменшення вартості природного газу. Кошти на його транспортування обіцяють компенсувати субсидією наступного місяця.

Софія Романська