Зелена зона епідемічної безпеки полегшує життя любителям подорожей. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, відтепер можна скористатися ІФА-дослідженнями, експрес-тестами, ПЛР-аналізами та свідоцтвом про вакцинацію.

Перелік документів для перетину кордону розширили більшість європейських країн. Відтепер не обов’язково робити ПЛР-тестування, – каже Оксана Чайчук. Також у разі виконання нових умов не потрібно дотримуватися самоізоляції.

“Постанова КМУ від 2 червня передбачає деякі зміни. Зокрема, розширено перелік документів, при наявності яких дозволяється перетинати кордон України на в’їзд під час карантинних обмежень та уникнути самоізоляції. Відтепер іноземним громадянам та особам без громадянства для в’їзду в Україну, окрім полісу, необхідно мати або негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, які проведено не більш як за 72 години до перетинання державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19. У разі відсутності таких документів у перетинанні державного кордону для в’їзду в Україну буде відмовлено. Окрім цього, громадяни України, які постійно проживають на території України, при перетині державного кордону України на в’їзд не підпадають під самоізоляцію, з-поміж іншого, при наявності негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років”.

Додамо, ЄС дозволив щепленим від COVID-19 вільні поїздки по своїй території. Відповідне рішення підтримали 27 країн-членів Євросоюзу, а пропозицію внесла Європейська комісія.