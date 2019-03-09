Жителям Тернопільщини радять насолоджуватися теплом перед похолоданням

09/03/2019 Розмір тексту:

Цими вихідними у західному регіоні буде тепло, – кажуть метеорологи. Місцями ймовірний сильний вітер і хмарність. Однак стовпчики термометрів сягатимуть п’ятнадцяти градусів вище нуля. Проте уже з початку наступного тижня у краї знову холоднішатиме.

Упродовж доби погода на Тернопільщині сприятиме прогулянкам, – каже синоптик Наталка Діденко. Регіон огорне приємне весняне тепло.

«10 березня підійдуть дощі, почне поступово, з півночі, знижуватися температура повітря. Це похолодання перейде на весь наступний тиждень. Тому сьогодні-завтра грійтеся, милуйтеся весняними хмарками, не ображайте природу, почитайте дітям і собі Шевченкового вірша».

З наступного тижня погодні умови дещо ускладняться, – попереджають метеорологи. Ймовірні дощі, а також зниження температурних показників. Однак похолодання буде нетривалим.

Софія Романська