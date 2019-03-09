Жителям Тернопільщини радять насолоджуватися теплом перед похолоданням
09/03/2019 0
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Цими вихідними у західному регіоні буде тепло, – кажуть метеорологи. Місцями ймовірний сильний вітер і хмарність. Однак стовпчики термометрів сягатимуть п’ятнадцяти градусів вище нуля. Проте уже з початку наступного тижня у краї знову холоднішатиме.
Упродовж доби погода на Тернопільщині сприятиме прогулянкам, – каже синоптик Наталка Діденко. Регіон огорне приємне весняне тепло.
«10 березня підійдуть дощі, почне поступово, з півночі, знижуватися температура повітря. Це похолодання перейде на весь наступний тиждень. Тому сьогодні-завтра грійтеся, милуйтеся весняними хмарками, не ображайте природу, почитайте дітям і собі Шевченкового вірша».
З наступного тижня погодні умови дещо ускладняться, – попереджають метеорологи. Ймовірні дощі, а також зниження температурних показників. Однак похолодання буде нетривалим.
Софія Романська
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