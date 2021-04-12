Цитрусові — джерело вітаміну С, який допомагає зміцнювати імунітет. Під час загострення епідемії лікарі рекомендують додавати їх до щоденного раціону.

Найбільш популярні серед цитрусових — апельсини, лимони та грейпфрути. Їхнє вживання сприяє виробленню білих кров’яних клітин, які допомагають захистити організм від інфекції.

“У період пандемії COVID-19 та інших інфекційних хвороб варто дбати про власний імунітет. Адже це запорука захисту від хвороб. Весна — це вже не сезон мандарин, але їх замінити можна апельсинами. Апельсин — це універсальний представник цитрусових, його можна додавати у салати, до м’яса, у напої, вживати самим. Лише один великий апельсин забезпечує добову норму вітаміну С. Також варто пам’ятати, що вітамін С — потужний антиоксидант, який захищає клітини від шкідливих мікроорганізмів, а організм — від інфекцій. На велику кількість вітамінів багаті грейпфрути, лимони. Також їхнє збалансоване виживання допомагає стабілізувати вагу”, – каже лікар-імунолог Інна Боднарчук.

Лікарі наголошують: при зміцненні імунітету підвищується опірність організму до різноманітних хвороб. Щодо вживання вітамінних комплексів, необхідно консультуватися з лікарем.