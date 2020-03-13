У весняний період жителям краю радять зміцнювати імунітет. Дієтологи рекомендують доповнити раціон свіжими фруктами, клітковиною, білками. За рекомендацією лікарів, можна вживати вітамінні комплекси.

У весняний період необхідно вживати утричі більше овочів, ніж м’яса, – вважає дієтолог Ганна Солощенко. Також варто доповнити раціон свіжими фруктами.

«Рекомендуємо покласти на тарілку кусок нежирного, натурального, власного приготування м’яса, а поряд поставити миску салату, втричі більшу. Окремим ланчем рекомендуємо зробити прийом фруктів, вживати які краще у першій половині дня, або між обідом і вечерею. Загалом у весняний період варто додавати більше у свій раціон свіжих овочів і фруктів, не зайвими будуть гострі трави: часник, цибуля. Це зміцнюватиме імунітет, а також сприятиме гарному самопочуттю».

На тернопільських ринках і в магазинах вдосталь овочів і фруктів, чимало з них привезені із-за кордону. Дієтологи радять надавати перевагу продукції, вирощеній у нашому регіоні. Оскільки людський організм більш адаптований до тих овочів і фруктів, які виростають на близькій території.

Софія Романська