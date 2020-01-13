Ожеледиця та густі тумани ймовірні на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, цими днями в регіоні обійдеться без опадів. Втім, через туман видимість передбачається на рівні 200 – 500 метрів.

Через такі погодні умови ускладниться ситуація на автошляхах, – попереджають в обласному гідрометеоцентрі. Щодо температурних показників, то вони підвищуватимуться до п’яти градусів тепла.

«13 – 15 січня в Тернопільській області буде xмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень 0-5 тепла. 13-15 січня на дорогах ймовірна ожеледиця».

За прогнозами британської Метеорологічної служби, у 2020-му році слід готуватися до глобального потепління. Середня температура на планеті підвищиться більше, ніж на один градус. За словами експертів, клімат планети зазнає незворотних змін.

Софія Романська