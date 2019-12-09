Атмосферний фронт зумовлюватиме цими днями погодні умови на Західній Україні, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак на Тернопільщині залишатиметься високою ймовірність дощів.

Атмоферний фронт пов`язаний із потужною циклонічністю, яка організовує несприятливі погодні умови в країнах Скандинавії та у більшості країн Західної Європи, – розповідає Наталка Діденко. Там – сильні опади, штормовий вітер, а в Швеції та Норвегії вже до 15 градусів морозу.

«Чудесним чином Велика Британія та Іспанія ухиляться від негоди – у них пануватиме сухий атлантичний антициклон. Україна оборонятиметься від опадів східним антициклоном, проте південно-західні вітри продовжуватимуть постачати тепле повітря. Упродовж доби у більшості областей очікується +2+7 градусів, на Заході +4+10 градусів. У другій половині тижня температура повітря дещо знизиться, проте з наступного понеділка знову потепліє».

Отже, на Тернопільщині грудень і далі дивуватиме мінливістю погодних умов. Це може створити проблеми для метеозалежних краян.

Софія Романська