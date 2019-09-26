На Тернопільщину йдуть дощі.

Упродовж доби у нашому краї опадів не уникнути, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Локально вони спостерігатимуться до кінця тижня.

Щодо температурних показників, то в період опадів вони дещо знизяться. У денну пору в західному регіоні передбачається 14 –18 градусів вище нуля, – додає Наталка Діденко. Заморозки ненадовго залишають наш регіон.

«Хто просив дощу – будь ласка! 26-го вересня у західних областях опади будуть. Температура повітря – без особливих змін, протягом дня +14 +20 градусів».

Опади сприятимуть прихильникам тихого полювання. Восени після дощів, зазвичай, у лісах з’являється багато грибів. А от у метеозалежних краян перепади погодних умов можуть позначитися на самопочутті та здоров’ї. Відтак жителям краю радять прислухатися до потреб свого організму та не забувати парасолі.

Софія Романська