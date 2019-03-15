Дощі ймовірні у Західній Україні, – попереджає синоптик Наталка Діденко. Відтак жителям краю радять не забувати парасолі.

Упродовж доби температура повітря коливатиметься навколо нуля, – каже синоптик. На заході пройдуть дощі, а вночі спостерігатимуться невеликі заморозки.

«Дощі у п`ятницю найбільш ймовірні у західних областях України. Температура повітря вночі крутитиметься поблизу нуля. У суботу, 16 березня, північний циклон з центром над Балтикою та його атмосферні фронти принесуть в Україну ускладнення погоди – дощі та сильний вітер. У неділю, 17 березня, погода в Україні покращиться – буде сухо та потепліє до +10+15 градусів, на Заході до +14+20 градусів».

Відтак найближчими днями жителям краю радять подбати про теплий одяг. Варто запастися терпінням – весняне тепло повертається уже цієї неділі. Синоптики обіцяють до двадцяти градусів вище нуля.

Софія Романська