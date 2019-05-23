Нагадаємо, 18 травня під час грози в селі Джурин Тернопільської області кульова блискавка залетіла в будинок, де було семеро людей, зокрема п’ятеро дітей. Деякі з них зазнали травм і наразі перебувають у лікувальних закладах.

Грозові дощі, громовиці та блискавки і далі ймовірні на Тернопільщині, – попереджають синоптики. Відтак жителів краю просять бути обережними.

«23-го травня у більшості областей – знову короткочасні грозові дощі. При грозах в окремих районах ймовірні сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.

Температура повітря протягом дня очікується +20+26 градусів, на Заході +16+22 градуси. При грозі не ховайтеся під самотнім деревом, особливо високим, якщо ви – в машині, пересидіть грозу, вона, зазвичай, швидко переміщується, вода – хороший провідник струму, тому від водойми – подалі. І не забудьте заспокоїти тварин, які бояться грози. Словом, допомагайте усім, хто поруч», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За словами метеорологів, попри дощі на Тернопільщині зберігатиметься досить тепла, періодично сонячна погода.

Софія Романська