«Покінчити з нерівністю. Ліквідувати СНІД» – акція під такою назвою пройде у Тернополі 1 грудня. На вул. Сагайдачного біля пам’ятника Івану Франку проводитимуть експрес-діагностику на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити, а також передбачені консультації лікарів.

Епідемічна ситуація по ВІЛ/СНІДу в Тернопільській області залишається складною, – повідомляють в обласному центрі з контролю хвороб. Під час пандемії коронавірусної інфекції зменшилась кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію, втім, збільшилась кількість виявлених хворих, яким встановлений діагноз СНІД. «Майже на 59% збільшилась кількість вперше виявлених хворих в термінальній стадії ВІЛ – інфекції. Збільшилась кількість ВІЛ-інфікованих у віковій групі 50 років і старше. Серед ВІЛ-інфікованих частіше виявляється хвороба у чоловіків та жителів міста Тернополя і Тернопільського району. Закликаємо вcіх активізувати свою громадянську позицію і пройти тестування на ВІЛ – інфекцію! Процедура є абсолютно безкоштовною. Своєчасна діагностика та лікування дають шанс на життя».

Додамо, акція приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Її проводять лікарі обласного центру з контролю хвороб та медичного центру соціально-небезпечних хвороб.