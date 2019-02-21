Жителям Тернопільщини пропонують написати вірші про військових

21/02/2019 0
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До Дня Національної гвардії України організовують конкурс «Вірш про військових». Акцію проводять в усіх містах дислокації бригади. Приєднатися можуть всі охочі. А переможцям обіцяють цінні призи.

Конкурс організовують у Львові, Рівному, Сарнах, Тернополі та Ужгороді. Роботи прийматимуть упродовж місяця – до 19 березня. Вірші про військових запропонували написати військовослужбовці 2 Галицької бригади Національної гвардії України.

«Минулого року до 4 річниці створення Національної гвардії України ми теж проводили творчий конкурс, – розповідає заступник командира бригади полковник Сергій Ховайло, – щоправда пропонували намалювати військових школярам. Цього ж року захотілось чогось масштабнішого, тому участь можуть брати усі охочі. Умови досить прості, на електронну адресу прислати власний вірш про військових, із даними учасника, з якого він міста та номером телефону».

Найкращі роботи оберуть 22-го березня. А нагороджуватимуть учасників 26-го березня під час урочистих заходів з нагоди святкування 5 річниці створення Національної гвардії України. Роботи можна відправляти на електронну адресу: novikova.gvardia@gmail.com.

Софія Романська

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