Курси китайської мови та культури проводитимуть у Тернополі на базі педагогічного університету.

Про це повідомив ректор навчального закладу Богдан Буяк. За його словами, навчання безкоштовне. Заняття проходитимуть на платформі Zoom.

Курси китайської мови відбуватимуться щопонеділка та щочетверга на базі Інституту Конфуція Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Заняття проводитимуть викладачі з Китаю.

«На базі Інституту Конфуція ТНПУ будуть проводитися заняття з китайської мови та культури. Час занять 14.00-15.30 за Київським часом. Заняття проводитимуть викладачі Шеньянського педагогічного університету (Китай). Навчання безкоштовне. Заняття мають проводитися на платформі Zoom», – зазначив Богдан Буяк.

Організатори курсів кажуть: рівень вивчення китайської мови – початковий. Долучитися до занять можуть всі охочі.